كان يمارس السباحة في الشمال إلى أن حلّت "الكارثة"...هذا ما حصل

توفي الشاب محمد المصري من سكان منطقة التبانة - طرابلس أثناء ممارسته هواية السباحة مع أصدقائه في محلة أبي حلقة قضاء راسمسقا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد نقل على الفور إلى مستشفى الهيكلية بواسطة فرق الصليب الاحمر ليتبين انه قد فارق الحياة على الفور بعد تعرضه للغرق.