في الجامعة اللبنانية...حملة التلقيح بفايزر تنطلق الجمعة

تنطلق غدا في الجامعة اللبنانية حملة التلقيح ضد كورونا بلقاح "فايزر". وستبدأ الحملة من مدينة رفيق الحريري الجامعية الساعة التاسعة صباحا، حيث سيتم افتتاحها بتلقيح الأساتذة والموظفين في كلية طب الأسنان وطلاب كليتي الصحة والصيدلة في المركز الصحي الجامعي.