وفد من "التقدمي" زار "الوطني الحر" في الدامور: تأكيد على ترسيخ الاستقرار

أصدرت وكالة داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الاشتراكي"، بيانا أشارت فيه إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي، يواصل عقد لقاءاته التنسيقية مع مختلف الأحزاب والفعاليات في منطقة الشوف، وفي هذا الإطار زار وفد من "التقدمي" مركز هيئة قضاء الشوف في "التيار الوطني الحر" في الدامور، ضمّ عضو مجلس القيادة في "التقدمي" المحامي وليد صفير، وكيلا داخلية الشوف والإقليم د. عمر غنام ود. بلال قاسم والمعتمدين.وقد حضر عن التيار الوطني الحر منسق القضاء الدكتور إيلي المتني ومساعد المنسق سعيد عويدات وأعضاء الهيئة.وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية ترسيخ الإستقرار في المنطقة، مع التشديد على ضرورة التواصل والتنسيق المستمر في الأمور المعيشية، الإجتماعية والصحية بما يخدم مصلحة أبناء الشوف.كما تقرر الإبقاء على قنوات التواصل واللقاءات مفتوحة بين الحزبين لمواجهة ما قد يطرأ جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية".