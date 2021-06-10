لبنان

عون والحريري: معركة "تكسير عظام"

Lebanon 24
10-06-2021 | 23:35
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كتبت "الراي الكويتية": تَراجَعَ الملف الحكومي الذي تَكَرَّس أنه مازال عالقاً في «شِباك» ما سبق أن أكدت أوساط عليمة لـ «الراي» أنه عملية «تكسير عظامٍ» بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري تشتدّ جولاتها، على وقع تَعاظُم «نصب الأفخاخ» التي تُغلّف هذه المرة بإيجابيات مصطنعة ليست إلّا تعميةً على التعقيدات المستحكمة، بدءاً من اعتبار الحريري أن ثمة محاولة لـ«التخلص من تكليفه» عبر الإمعان في استفزازه بصلاحياته الدستورية و«الطعن» بحرصه على العيش المشترك والتوازن الطائفي والميثاقي الذي يكرّسه الدستور، كما في محاولات ابتداع مساراتٍ للتأليف تشكّل أعرافاً كاسرة للطائف وللمكوّن الذي يمثله في النظام السياسي.

 

في المقابل يتعاطى فريق عون مع رفْض أن يسمي الرئيس المكلف الوزيريْن المسيحييْن من خارج حصة رئيس الجمهورية والإصرار على شراكته في التأليف على أنه حمايةً لمعيار التوازن والميثاقية وقطعاً للطريق على «مثالثة مقنّعة» تنطوي عليها صيغة الثلاث ثمانيات التي يُراد أن تقوم عليها حكومة الـ 24 وزيراً.

المصدر: الراي
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