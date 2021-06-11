الوضع يسوء.. إشكالان في محطتي وقود في طرابلس وفيديو يوثّق

وقع إشكال عند محطة عباس على خلفية تعبئة البنزين في منطقة القبة في طرابلس، ما يطرح تساؤلات حول دور عناصر قوى الأمن المفروزة لتنظيم الوضع الكارثي.

ويظهر من خلال الفيديو الذي وصل إلى "لبنان 24" صف السيارات الطويل أمام المحطة.

اشكال عند محطة بنزين في القبة pic.twitter.com/Ph0RH3pL7l — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 11, 2021

يُذكر أنّ عدداً كبيراً من الإشكالات يسجل أمام المحطات. بل أنّ عدداً منها يأخذ موقفاً ويمتنع عن تزويد كافة الزبائن المنتظرين لساعات ويضع شارطة ممنوع الدخول الصفراء عند باب المحطة، في حال وقوع خلاف مع زبون واحد.

وكذلك وقع اشكال امام احدى محطة البنزين في منطقة الميناء في طرابلس على خلفية تعبئة البنزين ما ادى لتضارب وتدافع بين الشبان.



وقد عمل الاهالي وعمال المحطة على تطويق الاشكال من دون وقوع اصابات تُذكر.