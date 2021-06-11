لبنان

هذا المستشفى لن يشارك بمارتون "فايزر"

Lebanon 24
11-06-2021 | 12:59
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افادت المعلومات  ان مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل غير مشارك في ماراتون " فايزر " ليومي السبت ١١ والاحد ١٢ حزيران الجاري خلافا لما جاء في نشرة وزارة الصحة حول المراكز المشاركة في هذا الماراتون في المحافظات اللبنانية
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مستشفى سيدة المعونات

جبيل

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