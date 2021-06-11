هذا المستشفى لن يشارك بمارتون "فايزر"

افادت المعلومات ان مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل غير مشارك في ماراتون " فايزر " ليومي السبت ١١ والاحد ١٢ حزيران الجاري خلافا لما جاء في نشرة وزارة الصحة حول المراكز المشاركة في هذا الماراتون في المحافظات اللبنانية