" طاقة الألوان" نشاط نوعيّ لقطاع المرأة في تيار العزم

تحت عنوان "طاقة الألوان" نظم قطاع المرأة في تيار العزم ورشة عمل في قاعة مقرّ القطاع في طرابلسوحاضر ت فيها الاخصائيُة النفسيّة الاجتماعيّة مجدلين عيسى وتناولت ورشة العمل أهمية الألوان في حياتنا اليوميّة و تأثيرها على العامل النفسيّ والعامل الجسديُ لدى الإنسان .وأجرت أيضا تمارين عملية ركزت فيها على طريقة تفريغ الضغوطات النفسيّة عبر استعمال الألوان و خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها ودون تأثيرات سلبيّةو تخللت الورشة أيضا تمارين من أجل خلق طاقة إيجابيّة تمنح المشاركين سبل التخلص من الأعباء اليومية.مسؤولة قطاع المرأة جنان مبيض سكاف اكدت على هامش الورشة ان هذا النشاط يأتي في سياق الاهتمام بالصحة النفسية للفرد و يعزز الثقة بالنفس ويسهم في تحسين المظهر الخارجي مع الاعتماد على القوة المتجددة والطاقة لتأمين فرص النجاح.