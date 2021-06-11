ألأطباء والصيادلة اقتحموا وزارة الصحة... وهذا ما حصل

افاد تجمع الأطباء والصيادلة أنه وبعد الدخول إلى وزارة الصحة التي هي من حق كل مواطن لبناني اللجوء إليها فهي ملك عام، تفاجأنا أن الوزير كان محصّنًا مداخل الوزارة بالقوى الأمنية بوجه الجيش الأبيض الذي بات شاهدًا حيًّا على فشل هذه الوزارة ومن يرأسها في إدارة القطاع الصحي.بعد انتظارنا ساعتين في ساحة الوزارة، لم يقبل الوزير استقبال الأطباء والصيادلة في سابقة لم تحدث في لبنان من قبل، وسمح للإعلام الدخول ولم يسمح للأطباء والصيادلة الدخول (وهو من المفروض أن يكون صيدلانيًا)، وفي ذلك إشارة إلى الوهن والضعف الكبير الذي وصل إليه الوزير. فكيف لمن لا يستطيع استقبال الأطباء الذين يمدون يد العون، أن يجد الحلول للقطاع الصحي؟