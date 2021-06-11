لبنان

ألأطباء والصيادلة اقتحموا وزارة الصحة... وهذا ما حصل

Lebanon 24
11-06-2021 | 13:40
A-
A+
Doc-P-832152-637590157688651206.jpg
Doc-P-832152-637590157688651206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

افاد تجمع الأطباء والصيادلة أنه وبعد الدخول إلى وزارة الصحة التي هي من حق كل مواطن لبناني اللجوء إليها فهي ملك عام، تفاجأنا أن الوزير كان محصّنًا مداخل الوزارة بالقوى الأمنية بوجه الجيش الأبيض الذي بات شاهدًا حيًّا على فشل هذه الوزارة ومن يرأسها في إدارة القطاع الصحي.

بعد انتظارنا ساعتين في ساحة الوزارة، لم يقبل الوزير استقبال الأطباء والصيادلة في سابقة لم تحدث في لبنان من قبل، وسمح للإعلام الدخول ولم يسمح للأطباء والصيادلة الدخول (وهو من المفروض أن يكون صيدلانيًا)، وفي ذلك إشارة إلى الوهن والضعف الكبير الذي وصل إليه الوزير. فكيف لمن لا يستطيع استقبال الأطباء الذين يمدون يد العون، أن يجد الحلول للقطاع الصحي؟
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:27 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:10 | 2021-06-11
07:00 | 2021-06-11
06:49 | 2021-06-11
06:46 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website