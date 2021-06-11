لليوم الثاني.. اضراب لموظفي الادارات العامة

التزم موظفو الادارات الرسمية، لليوم الثاني على التوالي، الاضراب الشامل بناء لقرار رابطة موظفي القطاع العام، احتجاجا على تدني القيمة الشرائية للرواتب وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، فيما سجلت خروق في بعص الدوائر تسهيلا لمعاملات المواطنين، بحسب تقارير مندوبي "الوكالة الوطنية للاعلام".بعلبكوضمن نطاق قضاء بعلبك، نفذ الموظفون اضرابهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على تدني القيمة الشرائية للرواتب وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية، فيما سجلت بعض الخروق التي استدعاها الحرص على إنجاز المعاملات الملحة للمواطنين والمراجعين، التي لا تحتمل تأجيل إنجازها.الهرملكذلك شهدت سرايا الهرمل التزاما تاما للاضراب.النبطيةاما الإدارات الرسمية في النبطية، فالتزمت الاضراب الشامل إنفاذا لقرار رابطة موظفي القطاع العام ، والهادفة إلى تحقيق مطالبهم التي تؤمن لهم الاستمرارية في القيام بدورهم الوظيفي تجاه المواطنين .فأقفلت السرايا ابوابها ، بالاضافة الى معظم الدوائر في المدينة باستثناء دوائر قصر عدل النبطية ودائرة الامتحانات الرسمية في المنطقة التربوية، بهدف تسيير معاملات الطلاب الخاصة بتقديم امتحانات الشهادات الرسمية فقط تزامنا مع اقتراب موعدها.عكاروفي عكار، اقفلت سرايا حلبا بما فيها الدائرة الادارية التابعة للمحافظة، باستثناء الدائرة الصحية وطبابة القضاء التي بقيت تستقبل طلبات المواطنين. وشمل الاضراب دائرة المساحة وامانة السجل العقاري والتنظيم المدني و المصلحة المالية.اما في دوائر النفوس، فقد حضر موظف واحد الى العمل في كل اقلام النفوس التابعة للمحافظة (بيت ملات، العبدة، القبيات وحلبا) لتسيير المعاملات الضرورية والطارئة جدا، كما حضر الموظفون في تعاونية الموظفين من اجل انجاز المعاملات الصحية دون تأخير.طرابلسكذلك التزمت دوائر المصالح الرسمية الاضراب ، وسجل تفاوت بين عدم الحضور والاعتكاف وتلبية المتطلبات الملحة .ولوحظ أن دوائر كهرباء لبنان وشركة كهرباء قاديشا استقبلت المراجعين بشكل عادي ، في حين افيد عن عمل ورش الصيانة في وزارة الاتصالات مقابل عمل دوائر اوجيرو كالمعتاد ليعلن مسؤولوه انهم غير معنيين بالإضراب كمؤسسة مستقلة .في المقابل، سجل التزام بنسب كبيرة الاقفال في سرايا طرابلس، واقفلت معظم الدوائر باستثناء مصلحتي الزراعة والصحة حيث حضر الموظفون وعمدوا الى الاعتكاف لتسيير المعاملات الضرورية والطارئة.من جهتها ، فتحت دوائر تعاونية طرابلس أبوابها أمام المراجعين ، وأعلن موظفو التنظيم المدني والمساحة والعقارية والنافعة الامتناع عن العمل .وفي دائرة التربية في طرابلس، حضرالموظفون وعمدوا إلى تسيير معاملات الأهالي والطلاب تلبية لاحتياجات الامتحانات الرسمية.عاليهوفي عاليه والمتن الاعلى ، أقفلت كل الإدارات العامة ابوابها عاليه ، ولم يتم تسيير أي معاملات للمواطنين في التنظيم المدني ومحكمة عاليه والمالية والدائرة العقارية، كما أقفلت اتحادات البلديات انوالبلديات أبوابها في القرى كافة.الكورةوفي قضاء الكورة، التزم موظفو الادارات الرسمية الاضراب، فحضروا الى مكاتبهم لتخليص المعاملات الضرورية فقط .