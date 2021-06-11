لبنان

"العاصفة الفولاذية 2021".. تمرين مشترك بين الجيش وقوات الأمم المتحدة (صور)

Lebanon 24
11-06-2021 | 08:35
A-
A+
Doc-P-832189-637590227471514649.jpg
Doc-P-832189-637590227471514649.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذت وحدات من لواءي المشاة الخامس والسابع وفوج التدخل الخامس، بالاشتراك مع وحدات من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في منطقة الناقورة، تمريناً قتالياً باسم "العاصفة الفولاذية 2021"، استمر لمدة 5 أيام وتخللته رمايات بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

ويأتي هذا التمرين في إطار تفعيل التعاون الميداني بين الجانبين، ورفع مستوى جهوزية الوحدات العسكرية المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2021-06-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:47 | 2021-06-11
17:44 | 2021-06-11
17:39 | 2021-06-11
17:32 | 2021-06-11
17:23 | 2021-06-11
17:16 | 2021-06-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website