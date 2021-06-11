لبنان

عكر استقبلت سفيري المكسيك وكندا

Lebanon 24
11-06-2021 | 11:10
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استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرة الكندية شانتال تشاستيناي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى المساعدات والدعم الكندي المستمر للبنان لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

مادراس
 
والتقت عكر سفير المكسيك خوسيه إغناسيو مادراسو، وبحثت معه في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

إريكسون
 
وكذلك، استقبلت نائبة وزير التعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية السويدية جانين إلم إريكسون، بحضور السفيرة السويدية آن ديسمور، يرافقها مدير المساعدات الإنسانية في الوكالة السويدية للتنمية للشرق الأوسط وآسيا غوران هولمكفيست ووفد من السفارة.

وتم البحث في "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، إضافة الى تعزيز العلاقات الثنائية والمساعدات التي تقدمها السويد إلى لبنان، ومسألة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات اللبنانية ودعم وكالة الأونروا وتمويلها.

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