عكر استقبلت سفيري المكسيك وكندا

استقبلت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، السفيرة الكندية شانتال تشاستيناي، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى المساعدات والدعم الكندي المستمر للبنان لمعالجة الأزمة الإنسانية والاقتصادية الراهنة.



مادراس



والتقت عكر سفير المكسيك خوسيه إغناسيو مادراسو، وبحثت معه في الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.



إريكسون