اشكال عائلي.. مواطن يطلق النار على شقيقه في منطق التبانة

أقدم المدعو "ط.ش" على اطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه شقيقه "ا.ش"من دون إصابته، وذلك في منطقة التبانة - طرابلس.



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى مكان الاشكال والعمل جارٍ على ملاحقة مطلق النار تمهيداً لتوقيفه، وأفادت مصادر أمنية بأن سبب الاشكال خلاف عائلي.