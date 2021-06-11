لبنان

سوق سوداء

Lebanon 24
11-06-2021 | 17:10
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بالعين المجرَّدة، في خلفية بعض محطات البنزين سوق سوداء، بمائة ألف ليرة لكل 20 ليتراً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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