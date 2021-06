إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص "PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتاريخ 14 و15 و16 حزيران، وأظهرت النتائج وجود إحدى وأربعين (41) حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة كحد أقصى.

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان).رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية).رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية).رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية).رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية).رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالة إيجابية واحدة).رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).رحلة باريس : شركة Air France رقم 562 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ثلاث حالات إيجابية).رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).رحلة عمان : شركة AJ رقم 401 (جميعها سلبية).رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية).رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان).رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة).رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية).رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية).رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية).رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية).رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).شركة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية).رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 2967 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).رحلة أضنا : شركة Aj رقم 7780 (جميعها سلبية).رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (حالة إيجابية واحدة).رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (ست حالات إيجابية).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة).رحلة حلب : شركة Q6 رقم 218 (جميعها سلبية).رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).رحلة ابو ظبي : شركة EY (جميعها سلبية).رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية).رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالة إيجابية واحدة).رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية).رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة).رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 203 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية).رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية).رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية).رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 436 (جميعها سلبية).رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).رحلة باريس : شركة ME رقم 212 (جميعها سلبية).رحلة ايطاليا : شركة PEGASUS رقم 1824 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية).رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (خمس حالات إيجابية).رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة Fz رقم 159 (جميعها سلبية).رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).رحلة باريس : الشركة الفرنسية رقم 564 (جميعها سلبية).رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني حالات إيجابية).رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (جميعها سلبية).رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية).