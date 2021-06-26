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لبنان
معرض الكتاب الـ47 - طرابلس.. "مقاومة ثقافية" في زمن الانهيار
حسن هاشم Hassan Hachem
|
Lebanon 24
26-06-2021
|
05:00
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تضيء طرابلس شمعة في وسط عتمة الأزمات المتلاحقة والمتراكمة التي تثقل كاهل أهلها الذين يعيشون "كلّ يوم بيومه" في ظلّ انسداد الأفق وغياب الحلول، مع إعلان "الرابطة الثقافية" في طرابلس إقامة معرض الكتاب الـ47 في قاعات مبنى الرابطة، في خطوة تمثّل جزءاً من "المقاومة الثقافية" التي لم تغب يوماً عن المدينة حتّى في أحلك الظروف.
رئيس "الرابطة الثقافية" في طرابلس، د. رامز الفرّي، أعلن في مؤتمر صحافي عن افتتاح المعرض يوم الأربعاء المقبل في 30 حزيران بمشاركة العديد من دور النشر والمكتبات والمؤسسات التربوية والهيئات الثقافية والاعلامية في المدينة.
وتقام هذه التظاهرة الثقافية في قاعات "الرابطة الثقافية" في طرابلس - شارع الثقافة وستستمر حتى 11 تموز يومياً من الساعة الثالثة عصراً وحتى الثامنة مساءً.
الفرّي أكّد رداً على سؤال حول أولوية إقامة هذا الحدث في ظلّ الانهيار الاقتصادي والأزمات الاجتماعية والمعيشية القائمة، أنّه "من الواجب علينا كمؤسسات ثقافية في هذا الوطن أن نناضل ونحارب ونقاوم بالأساليب التي نخبرها وبالامكانيات التي نملكها رغم تواضعها الشديد ورغم الغياب التام لأي دعم فعلي من أي جهة رسمية اوغير رسمية إلا في ما ندر وبشكل لا يذكر".
وشدّد في هذا الصدد على "أنّنا نعتبر أنّه من الضروري أن نتحرك لإعادة فسحة الأمل إلى أهلنا المناضلين في هذه المدينة العظيمة ولكي نثبت يوماً بعد يوم بأنّ طرابلس هي بالفعل مدينة العلم والعلماء رغم كلّ المحاولات البائسة لتشويه صورتها بين الحين والآخر".
ولفت إلى أنّ "تحركنا الثقافي هذا يساعد على تحريك العجلة الاقتصادية في المدينة عن طريق تشغيل بعض القطاعات الاقتصادية والتجارية ولو بشكل موسمي وموقّت".
وأكّد الفرّي "على أواصر التعاون بين المؤسسات والهيئات الطرابلسية والشمالية التي أبدت كل استعداد لدعم هذا المعرض كلّ ضمن إمكانياته المتوافرة"، داعياً المواطنين إلى "المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة".
ومن خلال المكتبات التي تشارك في المعرض سيكون هناك أكثر من 100 دار نشر في المعرض، إضافة إلى أنّ الفعاليات المرافقة للمعرض ستتضمّن أكثر من 24 نشاطاً بين أمسيات فنية وشعرية ومحاضرات وندوات.
وسيشهد المعرض عدداً من تواقيع الكتب والإصدارات الجديدة لكتاب ومؤلفين من مختلف المناطق اللبنانية وقد بلغ عددها أكثر من 60 توقيع كتاب وإصدار جديد.
ومن الأنشطة المرافقة للمعرض كذلك "سيمبوزيوم الرسم والنحت الخامس" والذي يضمّ نخبة من الفنانين التشكيليين اللبنانيين.
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عن الكاتب
حسن هاشم Hassan Hachem
@hassanhachem11
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