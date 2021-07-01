إسرائيل تراقب لبنان عن كثب.. ولقاء نصرالله-هنية يرفع السقف

تراقب إسرائيل لبنان عن كثب. ومع ازدياد الوضع السياسي والاقتصادي سوءاً، يزداد الاهتمام الإسرائيلي بالوضع سعياً لاستغلال نقاط الضعف والإمعان في الضغوط، لا سيما بعدما ربطت حلول الأزمة بتقديم تنازلات في مجموعة ملفات أبرزها ترسيم الحدود البحرية.

وفي الوقت الذي يغرق فيه لبنان أكثر، أعلنت إسرائيل عن توقيع اتفاقيات لتنقيب الغاز في المنطقة اللبنانية الخالصة (تسميها إسرائيل "المتنازع عليها")، إذ أفيد أنّ شركة "إنيرجيان" اليونانية وقعت على عقود للتنقيب عن الغاز في خمس آبار شمالية "تقع في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة". وتقع ثلاثة حقول جنوب "المنطقة المتنازع عليها مع لبنان"، وهي متداخلة بشكل كبير مع الخط الحدودي الجديد الذي يطالب به لبنان.

تمثّل الأزمة الاقتصادية ورقة ضغط قوية بالنسبة إلى إسرائيل التي تحمّل في سرديتها "حزب الله" وحده مسؤولة الأزمة. وفي هذا السياق، يمكن قراءة تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد الأخير. فخلال زيارته إلى الإمارات حيث شارك في افتتاح سفارة تل أبيب، أجاب لابيد عن سؤال حول رأيه من "وجود دولة فاشلة (في إشارة إلى لبنان) بمحاذاة حدود إسرائيل"، قائلاً: "كانت دولة مع منظمة إرهابية، والآن أصبحت منظمة إرهابية مع دولة"، في تلميح إلى "حزب الله". وفي الوقت الذي يغرق فيه لبنان أكثر، أعلنت إسرائيل عن(تسميها إسرائيل "المتنازع عليها")، إذ أفيد أنّ شركة "إنيرجيان" اليونانية وقعت على عقود للتنقيب عن الغاز في خمس آبار شمالية "تقع في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية الخالصة". وتقع ثلاثة حقول جنوب "المنطقة المتنازع عليها مع لبنان"، وهي متداخلة بشكل كبير مع الخط الحدودي الجديد الذي يطالب به لبنان.تمثّل الأزمة الاقتصادية ورقة ضغط قوية بالنسبة إلى إسرائيل التي تحمّل في سرديتها "حزب الله" وحده مسؤولة الأزمة. وفي هذا السياق، يمكن قراءة تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد يائير لابيد الأخير. فخلال زيارته إلى الإمارات حيث شارك في افتتاح سفارة تل أبيب، أجاب لابيد عن سؤال حول رأيه من "وجود دولة فاشلة (في إشارة إلى لبنان) بمحاذاة حدود إسرائيل"، قائلاً: "كانت دولة مع منظمة إرهابية، والآن أصبحت منظمة إرهابية مع دولة"، في تلميح إلى "حزب الله".

I asked Israel’s foreign minister @yairlapid about having a failed state - Lebanon - on Israel’s border “it used to be a country with a terror organization, now it's a terror organization with a country, which is which is alarming" @CNBC — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) June 30, 2021

وأضاف لابيد: "وهذا ينذر بالخطر". وفي تعليق يهدف إلى إثارة انقسامات بين اللبنانيين، قال لابيد: "أتعاطف مع الشعب اللبناني"، متابعاً: "الثمن الاقتصادي (الذي يدفعه الشعب اللبناني) فظيع.. آمل أن يتعافوا من ذلك، وأن يشكلوا حكومة".

التحالف بين "حماس" و"حزب الله" كان حاضراً أيضاً في إجابة لابيد، إذ أكّد أنّ التواصل بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قائم، وأنّ "إسرائيل لها الحق في حماية نفسها"، واصفاً "حزب الله" بـ"أكبر منظمة إرهابية على كوكب الأرض"، ومعرباً عن مخاوفه من أعداد صواريخه ورؤوسه الصاروخية التي "تهدد منزله في تل أبيب".

Israel’s foreign minister told me the economic situation in Lebanon is “sad.”@yairlapid “I sympathize with the people of Lebanon, the economical price there is horrible to see..I hope they will recover from this, form a government.”@CNBC #lebanon pic.twitter.com/PAHGziJe4L — Hadley Gamble (@_HadleyGamble) June 30, 2021