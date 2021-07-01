إصابات في صفوف الملقحين.. طبيب لبناني بارز يحذّر من الآتي

حذّر الدكتور عيد عازار، وهو رئيس قسم الأمراض الجرثومية والمعدية في مستشفى جاورجيوس (الروم)، وعضو اللجنة التنفيذية للقاحات في وزارة الصحة، من خطورة وضع فيروس كورونا في لبنان.

فعلى الرغم من تراجع عدد الإصابات اليومية، ذكّر عازار بتغريدة سابقة كان نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" بتاريخ 12 أيار الفائت.

وآنذاك، أكد عازار أنّ موجة كورونا انتهت، داعياً إلى ضرورة تتبع الإصابات ومراقبة ما يجري في المطار. كما شدّد عازار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتلقيح لتجاوز أزمة الفيروس.

أمّا اليوم، فحذّر عازار من أنّه بعد مرور 7 أسابيع على تغريدته، بات المتحوّر الهندي "دلتا" المسيطر على حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أنّ عدد الإصابات المحلية مرتفع حتى في أوساط الملقحين.

كذلك، وجه عازار انتقاداً لوزارة الصحة التي لا تتبع حالات الإصابة بشكل فاعل وإلى "الشعب المهمل"، متسائلاً عما إذا كانت مرحلة شهر العسل التي مررنا بها تنتهي، وذلك في إشارة إلى الانخفاض الأخير الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس.