لبنان

إصابات في صفوف الملقحين.. طبيب لبناني بارز يحذّر من الآتي

Lebanon 24
01-07-2021 | 11:55
A-
A+
Doc-P-838598-637607375997294026.jpg
Doc-P-838598-637607375997294026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذّر الدكتور عيد عازار، وهو رئيس قسم الأمراض الجرثومية والمعدية في مستشفى جاورجيوس (الروم)، وعضو اللجنة التنفيذية للقاحات في وزارة الصحة، من خطورة وضع فيروس كورونا في لبنان. 
فعلى الرغم من تراجع عدد الإصابات اليومية، ذكّر عازار بتغريدة سابقة كان نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" بتاريخ 12 أيار الفائت. 
وآنذاك، أكد عازار أنّ موجة كورونا انتهت، داعياً إلى ضرورة تتبع الإصابات ومراقبة ما يجري في المطار. كما شدّد عازار على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتلقيح لتجاوز أزمة الفيروس. 
أمّا اليوم، فحذّر عازار من أنّه بعد مرور 7 أسابيع على تغريدته، بات المتحوّر الهندي "دلتا" المسيطر على حالات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفاً أنّ عدد الإصابات المحلية مرتفع حتى في أوساط الملقحين.
كذلك، وجه عازار انتقاداً لوزارة الصحة التي لا تتبع حالات الإصابة بشكل فاعل وإلى "الشعب المهمل"، متسائلاً عما إذا كانت مرحلة شهر العسل التي مررنا بها تنتهي، وذلك في إشارة إلى الانخفاض الأخير الملحوظ في عدد الإصابات بالفيروس. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2021-07-01
08:15 | 2021-07-01
07:48 | 2021-07-01
07:39 | 2021-07-01
07:38 | 2021-07-01
07:36 | 2021-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website