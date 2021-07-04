إليكم نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

أصدرت وزارة الصحة العامة نتائج فحوص الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بتواريخ 29 - 30 حزيران و1 تموز، وقد أظهرت النتائج وجود 63 حالة إيجابية.

نتائج 29/6/2021 كالتالي: