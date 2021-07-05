لبنان

صرخة من سجناء رومية: "كورونا دلتا" يجتاح السجن وأبسط الأدوية غير متوفرة

Lebanon 24
05-07-2021 | 23:27
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صدر عن سجناء روميه البيان التالي: 
 
"رومية في حكم الاعدام، كورونا "دلتا" تجتاح مباني سجن رومية في غياب الدولة والإهمال الصحي الكبير،حتى أبسط الأدوية لم تعد متوفرة وما يزيد الامور سؤا عدم تمكن الدولة من نقل الموقوفين المرضى والمصابين الى المستشفيات،حيث من فترة وجيزة اصيب احد الموقوفين في مبنى الاحداث بالتهابات حادة بيده اليمنى بسبب المياه بعد ان كان قد تعرض لخدش بها حيث ادى ذلك الى إضطرار الأطباء لبتر يده و هذا كله بسبب الإهمال الكبير الذي يعاني منه السجناء،ومن ناحية أخرى يعاني غالبية السجناء الذين قضو فترة سجنهم وأكثر من تعذر الدولة سوقهم الى المحكامات والجلسات حيث أنه في كل مرة يكون هناك عرقالات جديدة منها السوق وعدم توفر البنزين ومنها الاضرابات في المحاكم وعدم حضور القضاة او الموظفين او بسبب تفشي مرض كورونا وإغلاق البلد".
 
 
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