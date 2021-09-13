لبنان

انفراج على خط أزمة البنزين.. هذا ما سيقدم عليه مصرف لبنان

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:57
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أشارت معلومات خاصة للـLBCI الى ان مصرف لبنان سيعطي موافقات مسبقة لسبع شركات مستوردة للنفط لإستيراد 7 بواخر بنزين ومازوت وفق آلية الدعم على الـ8000 ل.ل.
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