لقاء بين عون وميقاتي قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة.وقد انضم الى الاجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري.