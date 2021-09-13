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لبنان
لقاء بين عون وميقاتي قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة
Lebanon 24
13-09-2021
|
03:58
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة.
وقد انضم الى الاجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
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