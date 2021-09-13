لبنان

لقاء بين عون وميقاتي قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:58
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 استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذه الاثناء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، قبيل انعقاد الجلسة الاولى للحكومة.
وقد انضم الى الاجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
 
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