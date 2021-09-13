ميقاتي: لا نملك عصا سحرية والبلد يتطلب اجراءات إستثنائية.. وهذا ما طلبه من الوزراء

قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأولى التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا: "ينتظرنا الكثير من العمل. ينتظرنا الكثير من التعب. علينا جميعا أن نضحي. البلد يتطلب اجراءات إستثنائية".

وتابع ميقاتي في كلمته: "صحيح اننا لا نملك عصا سحرية. فالوضع صعب للغاية، ولكن بالإرادة الصلبة والتصميم والعزم والتخطيط نستطيع جميعا، كفريق عمل واحد، أن نحقق لشعبنا الصابر والمتألم بعضا مما يأمله ويتمناه".



وتوجه ميقاتي إلى الوزراء الجدد بالقول: "لا تخيبوا آمال اللبنانيين. لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال. الوقت ثمين ولا مجال لإضاعته. نجاحكم في وزاراتكم يعني نجاح جميع اللبنانيين في الوصول إلى ما يؤمن لهم حياة كريمة لا ذلّ فيها ولا تمنين."





وطلب من الوزراء الاقلال من الاطلالات الاعلامية "لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود. والامور بالنسبة للناس في خواتيمها

وأعلن ميقاتي ان الحكومة ستنكب على معالجة موضوع المحروقات والدواء بما يوقف اذلال الناس".

وأكد ميقاتي التنسيق الدائم بين الوزراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين أكثر من وزارة، والتنسيق بين الوزارات عند الضرورة، مشدداً في هذا المجال على ضرورة التعاون من قبل الجميع وهو أمر أساسي لإنجاح أي عمل حكومي.

وتابع: إن حكومتنا ستعمل من أجل كل لبنان ومن أجل جميع اللبنانيين ولن تميز بين من هو موال او معارض، من أعلن دعمه لنا ومن لم يعلن ذلك، ومن سيمنحها ثقته بعد أيام او من سيحجبها عنها وسنمارس هذا الدور من دون أي كيدية وذلك تحت سقف القانون.