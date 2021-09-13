لبنان

في الكنيسة المارونية... العودة الى "المناولة بالفم"

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:53
A-
A+
Doc-P-863301-637671345445976765.jpg
Doc-P-863301-637671345445976765.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في رسالة الى أبناء الكنيسة المارونية، أياما أفضل وصولا الى بر الامان والسلام"، معلنا لمناسبة عيد الصليب "العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين، تماشيا مع تقليدنا العريق، وانسجاما مع ممارسة الكنائس الشرقية الشقيقة، لما في ذلك من فائدة روحية عميمة".

وجاء في رسالة الراعي:
"الى أبناء كنيستنا المارونية ، كهنة رعايا ورؤساء أديار ومؤسسات ومؤمنين ومؤمنات الاحباء،
بعد التحية بالرب يسوع والبركة الرسولية،
يسعدني ان انقل اليكم التدبير الراعوي الذي اتخذناه مع السادة المطارنة والرؤساء العامين في اجتماع اول ايلول الجاري:

بعد أن انتشرت جائحة كورونا في العالم بأسره، وسببت الألم والموت لملايين الأشخاص، واضطررنا على ممارسة المناولة باليد، وبعد تكرار تمني العديد من الأساقفة والكهنة والمؤمنين؛ قررنا العودة إلى المناولة بالفم تحت الشكلين، تماشيا مع تقليدنا العريق، وانسجاما مع ممارسة الكنائس الشرقية الشقيقة، لما في ذلك من فائدة روحية عميمة.

يعنى الرعاة بتطبيق مبادىء السلامة العامة في الكنائس وبخاصة حفظ المسافات الآمنة وتعقيم اليدين وارتداء الكمامات.
يعمل بهذا التدبير ابتداء من عيد ارتفاع الصليب المقدس في 14 ايلول 2021.

إننا، إذ نتمنى لكم ولأبرشياتكم ورعاياكم ولوطننا أياما أفضل، نصلي معكم ليكون جسد الرب ودمه المقدسين خير غذاء ورفيق لنا في هذه الظروف الصعبة، لتصل والبشرية جمعاء إلى بر الأمان والسلام".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
06:46 | 2021-09-14
06:42 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website