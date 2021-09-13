لبنان

هذا ما سيقوله نصرالله في خطابه اليوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2021 | 10:55
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قالت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" أن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيطل مساء اليوم الإثنين ليتحدث عن التطورات الحكومية الأخيرة، إذ سيعلنُ عن دعمه وتأييده لعمل الحكومة من أجل السير بخطة إنقاذية تساهم في لجم الانهيار.
 
وذكرت المصادر أنّ نصرالله سيؤكّد خلال خطابه على ضرورة التعاون مع الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين، كما سيتحدث عن البطاقة التمويلية.
 
ومع هذا، سيتطرق نصرالله، بحسب المصادر، إلى آخر المعلومات والمعطيات بشأن بواخر النفط الإيرانية، إذ سيتحدث عن وصول الباخرة الأولى إلى بانياس في سوريا كما من المتوقع أن يتطرق إلى السيناريو المرتبط بنقل حمولة الباخرة إلى لبنان.
 
وسيتحدث نصرالله عن أهمية خطوة استجرار النفط الإيراني إلى لبنان، كما سيعيد الحديث عن قدرة المقاومة في لبنان على كسر الحصار الأميركي.
 
وإضافة إلى ذلك، فإنّ نصرالله قد يتطرق إلى ملف النفط الإيراني واستجرار الكهرباء عبر الأردن، كما أنه سيتحدث عن زيارة الوفد الحكومي إلى سوريا مؤخراً. وعند هذه النقطة، قد يجدّد نصرالله دعوته إلى الدولة اللبنانية لتفعيل التواصل مع سوريا بشأن ملفات عديدة.
 
وفي سياق كلامه، تقول المصادر أن نصرالله سيتحدث عن قضية تحرّر أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، كما سيتحدث عن الذكرى الـ24 لمواجهة جبل الرفيع التي استشهد فيها عددٌ من جنود "حزب الله" والجيش اللبناني من بينهم نجل الأمين العام للحزب السيد هادي نصرالله.
 
 

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