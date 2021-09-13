"كورونا" لبنان... 10 حالات وفاة جديدة وهذه حصيلة الاصابات اليومية (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 613982.

كذلك، سُجلت 10 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت الاجمالي إلى 8313.