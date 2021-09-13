لبنان

إطلاق رصاص باتجاه أحد المحلات التجارية... ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 14:12
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أفاد مندوب "لبنان24" عن سماع اطلاق رصاص في محيط مستديرة ابو علي في طرابلس، تبين انه اطلاق رصاص باتجاه احد المحلات التجارية بعد خلاف من دون تسجيل اصابات. في حين توجه الجيش الى المكان.
 
 
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طرابلس

إطلاق رصاص

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