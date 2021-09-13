لبنان

إدارة منشآت النفط تباشر معالجة التسرّب في الشمال

Lebanon 24
13-09-2021 | 16:40
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أوفدت ادارة منشآت نفط طرابلس فريقاً فنياً وتقنياً وآليات خاصة للعمل على صيانة خط أنبوب النفط المهترئ في ببنين - العبدة، ومعالجة التسرب النفطي الحاصل وسحب كميات النفط الكبيرة المتدفقة في الاقنية والحقول الزراعية.

وعملت دورية لقوى الأمن الداخلي - مخفر العبدة على قطع الطريق المتفرعة نحو مطعم الديوان - خط البحر، لتأمين سلامة السائقين العابرين من مخاطر الانزلاق، بسبب كميات المواد النفطية المتسربة من خط أنبوب النفط المهترئ في هذه المحلة.

كذلك، حضرت أيضاً دورية من مخابرات الجيش ودورية من عناصر شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمتابعة قضية التسربات النفطية الحاصلة.

وأجرى محافظ عكار عماد لبكي سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين ووجهاء المنطقة والمخاتير في اطار المتابعة ولمعالجة هذه المسالة المتكررة، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام". 
 
 
 
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