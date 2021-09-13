إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتاً

أكدت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن "الجلسات قد تتوزّع بين قصر بعبدا والسراي وإن إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتا لأن عناوينه وأفكاره أضحت معروفة وسيحضر فيها كلام الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي".

ولفتت إلى أن "ثمة تصميما لدى غالبية الوزراء للانكباب إلى ملفاتهم سريعا والبدء بإنجاز ما هو ضروري من دون تأخير على أن هناك مجموعة خطط سيصار إلى اعتمادها تحت العناوين الإنقاذية".