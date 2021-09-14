في ذكرى اغتياله.. وعد يا لبنان من أحفاد "البشير" (فيديو)

نشرت ابنة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل، يمنى الجميل فيديو عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أولادها، أحفاد البشير، وهم يغنون أغنية "وعد يا لبنان" في ذكرى اغتيال جدهم الـ39.