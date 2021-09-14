لبنان

في ذكرى اغتياله.. وعد يا لبنان من أحفاد "البشير" (فيديو)

Lebanon 24
14-09-2021 | 01:46
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نشرت ابنة رئيس الجمهورية الشهيد بشير الجميل، يمنى الجميل فيديو عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر أولادها، أحفاد البشير، وهم يغنون أغنية "وعد يا لبنان" في ذكرى اغتيال جدهم الـ39. 
المصدر: رصد لبنان 24

بشير الجميل

يمنى بشير الجميل

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