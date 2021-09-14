لبنان

تحضيراتٌ لوجستيّة لإستقبال صهاريج المازوت الإيرانية

Lebanon 24
14-09-2021 | 01:51
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 استكملت قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" التحضيرات اللوجستية والفنية والميدانية والادارية، كما هيأ قسم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة الصهاريج التي ستنقل يوم الخميس المقبل مادة المازوت من مرفأ بانياس إلى بعلبك، والتي سيتراوح عددها ما بين 70 و80 صهريجا بحمولة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين ليتر مازوت، وستمتد القافلة نحو 3 كيلومترات، سالكة في مسيرها ما يزيد عن 230 كيلومترا قبل أن تحط رحالها في بعلبك وجوارها.

وأعد "حزب الله" احتفالين لاستقبال القافلة، الأول في المنطقة الفاصلة بين بلدتي العين والنبي عثمان في البقاع الشمالي، والثاني عند مدخل بعلبك الجنوبي في محلة دوار دورس المعروف بدوار الجبلي، حيث سيقام احتفال جماهيري في حضور نواب بعلبك الهرمل، رؤساء بلديات واتحادات بلدية، وفاعليات سياسية واقتصادية ودينية ونقابية، واجتماعية.

يلي الحفل تخزين الحمولة في خزانات تابعة لشركة محطات "الأمانة" في المنطقة، ويتم بعد ذلك نقلها وتفريغها في خزانات المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على مادة المازوت الإيراني، في مقدمها الهيئات التي أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته المتلفزة عن استفادتها من هبة مجانية تكفي حاجتها التشغيلية لمدة شهر في المناطق اللبنانية كافة، وتشمل: المستشفيات الحكومية، دور العجزة والمسنين، دور الأيتام، مؤسسات المياه الرسمية في المحافظات، البلديات التي تتولى استخراج وضخ مياه الشفة من الآبار ضمن نطاقها، أفواج الإطفاء في الدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني.

في حين سيتم بيع المشتقات النفطية بالعملة اللبنانية، وبأقل من سعر الكلفة بحسب ما أعلن السيد نصرالله، إلى الجهات التالية: المستشفيات الخاصة، المراكز الصحية الخاصة، معامل الأدوية والأمصال، المطاحن، الأفران، السوبرماركت والتعاونيات الاستهلاكية التي تبيع المواد الغذائية، معامل الصناعات الغذائية، المؤسسات والشركات التي تتولى توليد وتأمين الكهرباء للمواطنين مقابل تقاضي الاشتراكات.
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