هاشم: أي خطوات تتجاوز البطاقة التموينية هروب إلى الأمام

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن أولى الخطوات المطلوبة من الحكومة لمواجهة ازمة المحروقات وغلاء الأسعار ووضع حد لما يتعرض له اللبنانيون من ذل وقهر وإهانة، وضع البطاقة التموينية موضع التنفيذ والبدء سريعا بتوزيعها وفق الآلية الممكنة، كي لا يكون أي مبرر للتأخير بعد كل المماطلة السابقة، وأي خطوات تتجاوز البطاقة هروب للأمام واستكمال لمسيرة الهدر وتضييع للوقت، فالحكومة ستكون أمام الامتحان الاول لمعالجة أم الازمات، محروقات وكهرباء".