لبنان

قطع الطريق عند نقطة الاكومه البداوي (صورة)

Lebanon 24
14-09-2021 | 04:54
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قطع عدد من الأهالي الطريق عند نقطة الاكومه البداوي، بحسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
 
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