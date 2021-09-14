طعن بحق هذا الوزير

أكد رئيس تجمع أصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة لـ "لبنان 24" انه "وباسم أصحاب المولدات في لبنان قام بتقديم طعن لدى مجلس شورى الدولة بقرار وزير الطاقة السابق ريمون غجر الذي قضى بتسعير صفيحة المازوت بالدولار الاميركي".وأكد سعادة "أن تقديم الطعن يعود الى نقطتين أساسيتين، الاولى هي اعتبار قرار الوزير يشكل خرقا واضحا للسيادة الوطنية، اذ ان الليرة اللبنانية هي احد اوجه هذه السيادة، أما الثانية فهي متمثلة بخرق الوزير لقانون حماية المستهلك الذي يؤكد على تحديد الأسعر وفقا لليرة اللبنانية حصرا".