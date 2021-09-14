مع بدء التسجيل في المدارس.. لا أوراق لإخراجات القيد في هذه المناطق

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام " في تبنين انه مع اقتراب موعد التسجيل في المدارس، برزت الحاجة الى اخراجات القيد لزوم التسجيل والمفقودة تماما في مراكز النفوس في بنت جبيل وتبنين في قضاء بنت جبيل.



واوضح قائمقام بنت جبيل شربل العلم في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" انه اتصل بالمحافظ الذي اكد له انه خلال اسبوع الى عشرة أيام تكون الأمور قد حلت بالنسبة الى تأمين اللازم لتغطية ادحاجات المواطنين، وأنه كما ذكر في الاعلام سابقا يمكن تجديد نسخ اخراج القيد القديمة العائدة للعام 2017 وما فوق".