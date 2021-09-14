لبنان

عون اطلع من وزير الطاقة الجديد على الخطوط العريضة لبرنامج عمله

Lebanon 24
14-09-2021 | 06:05
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الطاقة والمياه في الحكومة الجديدة الدكتور وليد فياض الذي اطلعه على الخطوط العريضة لبرنامج عمله في الوزارة، والاجراءات العاجلة الواجب اتخاذها لمواجهة ازمتي الطاقة والكهرباء.

وفي قصر بعبدا،النائب السابق ناصر قنديل الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت الاوضاع الداخلية والاقليمية في ضوء التطورات الاخيرة.

من جهة أخرى، تلقى الرئيس عون برقية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس هنأه فيها بتشكل الحكومة الجديدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق " في أداء المهام السامية الموكلة اليها، واثقين من حكمتكم في قيادة بلدكم وشعبكم نحو تحقيق ما تصبون اليه من اهداف وتطلعات".
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