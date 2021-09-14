فضل الله: ننتظر نجاح الحكومة لان الفشل ممنوع والوضع لا يحتمل

رأى العلامة السيد علي فضل الله في درس التفسير القرآني الأسبوعي حول "الآفاق الجديدة في لبنان بعد تشكيل الحكومة"، أن "ثمة كوة قد انفتحت على المستوى الدولي والإقليمي"، وأمل أن" يحسن الافرقاء في لبنان التعامل معها"، مؤكدا" أننا نريد ان نتفاءل بعد ولادة الحكومة لان التشاؤم ممنوع والوضع لا يتحمل".وقال:" لطالما كنا نستعجل ولادة الحكومة في لبنان، لأننا كنا ندرك أنه لا إمكانية للبنان لبدء مسيرة الإنقاذ والتخفيف عن كاهل الناس بعد تراكم الأزمات وتصاعدها إلا من خلال حكومة تضع الأسس الصحيحة لوقف الانهيار الاقتصادي وتعالج الأولويات المعيشية وتؤمن حاجات الناس الملحة وتتصدى للفساد وتحضر الأجواء المناسبة للانتخابات القادمة سواء أكانت نيابية أم رئاسية أم بلدية".أضاف: "وربما كان لبنان محظوظا بولادة حكومة في توقيت دولي وإقليمي انعكس على الأوضاع الداخلية وساهم في تذليل الكثير من العقبات الداخلية، وتلك فرصة ينبغي أن يستفيد منها اللبنانيون إلى أقصى الحدود، كما ينبغي للحكومة الجديدة أن تستثمر فيها وتعمل على استنفار كل طاقاتها لإرساء جو من الثقة في الداخل يساعدها على توسعة إطلالتها وعلاقتها مع الخارج، خصوصا مع الدول العربية والإسلامية، حيث لا مجال للبنان للنهوض من هذه الأزمة إلا بمساعدة محيطه العربي والإسلامي".