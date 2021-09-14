لبنان

حول الكلاب الشاردة... تعميم من خضر

Lebanon 24
14-09-2021 | 08:32
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وجه محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر تعميماً الى كافة البلديات واتحادات البلديات في محافظة بعلبك الهرمل بضرورة التشدد في اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحل مشكلة الكلاب الشاردة في الشوارع والتي تسبب خطراً على المواطنين وخاصة الاطفال وكبار السن وتشكل لهم حالة من الرعب والخوف والايذاء المباشر وهذا وفقاً لتوجيهات مصلحة زراعة بعلبك الهرمل وبالتنسيق مع الجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان علماً انه على البلديات ان تضع خطة للتعامل مع الحيوانات الشاردة بناء على توجهات وزارة الزراعة وتعمل على تنفيذها سواء مباشرة او بالتعاقد مع احدى الجهات المنصوص عليها ومنع اي اعتداء عليها او السماح لأي كان بقتلها.
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