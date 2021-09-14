نديم الجميل: 39 سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية لبنان اولا

غرد النائب المستقيل نديم الجميل عبر حسابه على "تويتر" بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل:" 14 ايلول 1982... 39 سنة وبعده الحلم ما تحقق، 39 سنة وبعدها شعلتك ما انطفت، 39 سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية لبنان اولا، لنوصل للبنان الحلم اللي استشهدت انت ورفاقك كرمالو، السلام لروحك ولروح شهداء 14 ايلول…".

١٤ ايلول ١٩٨٢…



٣٩ سنة وبعده الحلم ما تحقق، ٣٩ سنة وبعدها شعلتك ما انطفت، ٣٩ سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية #لبنان_اولاً، لنوصل #للبنان_الحلم اللي استشهدت انت ورفاقك كرمالو،



السلام لروحك ولروح شهداء ١٤ ايلول… pic.twitter.com/0EZrC2jFcE — Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 14, 2021