نديم الجميل: 39 سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية لبنان اولا

١٤ ايلول ١٩٨٢…
٣٩ سنة وبعده الحلم ما تحقق، ٣٩ سنة وبعدها شعلتك ما انطفت، ٣٩ سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية #لبنان_اولاً، لنوصل #للبنان_الحلم اللي استشهدت انت ورفاقك كرمالو،
السلام لروحك ولروح شهداء ١٤ ايلول… pic.twitter.com/0EZrC2jFcE
— Nadim Gemayel (@nadimgemayel) September 14, 2021
١٤ ايلول ١٩٨٢…
٣٩ سنة وبعده الحلم ما تحقق، ٣٩ سنة وبعدها شعلتك ما انطفت، ٣٩ سنة وبعدنا ثابتين على خطاك وعم نناضل لقضية #لبنان_اولاً، لنوصل #للبنان_الحلم اللي استشهدت انت ورفاقك كرمالو،
السلام لروحك ولروح شهداء ١٤ ايلول… pic.twitter.com/0EZrC2jFcE