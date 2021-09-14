لبنان

إرجاء جلسة لجنة الاعلام والاتصالات من الخميس الى موعد يحدد لاحقا

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:05
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أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن، انه "بسبب تشكيل الحكومة الجديدة، ولكي يتسنى للوزراء الجدد المعنيين حضور الجلسة، أرجأت لجنة الاعلام والاتصالات جلستها التي كانت مقررة في التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 16/ 9/ 2021 الى موعد يحدد لاحقا".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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