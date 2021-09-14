لبنان

جامعة البلمند: حملة فايزر لطلاب المدارس غدا ومن دون موعد

Lebanon 24
14-09-2021 | 09:55
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أعلن مركز التلقيح في جامعة البلمند في بيان، عن إطلاق حملة تلقيح لطلاب المدارس بلقاح "فايزر"، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة أي مواليد 2003 حتى 2009، غدا بين الساعة 9 صباحا والثانية بعد الظهر من دون حاجة لتسجيل موعد".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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البلمند

تلقيح

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