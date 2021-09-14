جامعة البلمند: حملة فايزر لطلاب المدارس غدا ومن دون موعد

أعلن مركز التلقيح في جامعة البلمند في بيان، عن إطلاق حملة تلقيح لطلاب المدارس بلقاح "فايزر"، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 18 سنة أي مواليد 2003 حتى 2009، غدا بين الساعة 9 صباحا والثانية بعد الظهر من دون حاجة لتسجيل موعد".