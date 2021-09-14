بهية الحريري تتابع تأمين البنزين المدعوم لمعلمي واداريي مدارس صيدا والجوار



مواكبة منها لبدء العام الدراسي حضورياً وتسهيلاً للهيئات الإدارية والتعليمية في مدارس شبكة صيدا المدرسية للحضور الى مدارسهم دون تكبد مشقة ومذلة الإنتظار على محطات الوقود للحصول على البنزين – اذا وجد- وللأسبوع الثاني على التوالي ، تتابع النائب بهية الحريري العمل على تأمين تزويد سيارات الإداريين والمعلمين في مدارس رسمية وشبه مجانية وخاصة في صيدا والجوار بالبنزين المدعوم .

ويقول الدكتور أسامة ارناؤوط، رئيس فرع الجنوب في نقابة المعلمين والمكلف من قبل النائب الحريري بمتابعة احتياجات مدارس الشبكة مع بدء العام الدراسي انه " بمبادرة من السيدة بهية الحريري وبهدف المساعدة بإنطلاقة العام الدراسي ، تجول صهاريج من مجموعة الكيلاني على المدارس لتزويد سيارات المعلمين والاداريين والعاملين فيها بمادة البنزين بالسعر المدعوم تقريباً بشكل أسبوعي، وبمعدل 3 مدارس يومياً حسب حاجة كل مدرسة . وبالتالي هذا يحفظ كرامة الاسرة التعليمية فبدلا من ان يذهبوا هم الى المحطات والوقوف في الطوابير طلباً للبنزين ، يأتي البنزين اليهم في مدارسهم بالصهاريج . وامس بدأنا بالأسبوع الثاني ويشمل ذلك المدارس الرسمية وشبه المجانية والخاصة وأيضا كليات الجامعة اللبنانية – الفرع الخامس .

ويضيف " حتى الآن تم تزويد سيارات الهيئات التعليمية والإدارية في اكثر من 20 مدرسة بالبنزين بالسعر المدعوم ، وسنكمل هذا الأسبوع في مزيد من المدارس بالاضافة الى بعض كليات ومعاهد الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية" .

ويتابع الدكتور ارناؤوط " لولا هذه المبادرة ما كان بالإمكان انطلاق العام الدراسي لصعوبة الحصول على مادة البنزين بالنسبة للاداريين والمعلمين ، وبالتالي تركت مبادرة السيدة الحريري ارتياحاً كبيراً لديهم كونها ساهمت بشكل كبير بتأمين حضورهم الى مدارسهم ".

ويشير ارناؤوط الى انه تزامناً وبمبادرة من السيدة الحريري ايضاً يجري العمل على اطلاق خطة نقل للطلاب بالإتفاق بين إدارات المدارس المتحمسة لهذه الفكرة و"شركة البيلاني للنقل " على ان يتم الإعلان عن هذه الخطة فور جهوزها .