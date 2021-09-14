هذا ما قالته مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عن جودة القمح اللبناني

أشار المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ورئيس مجلس امناء "ايكاردا" الدكتور ميشال افرام في بيان، انه "خلافا لما قيل سابقا من قبل أحد الوزراء بأن لبنان لا ينتج قمحا طريا، تؤكد مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الوحيدة المشرفة على انتاج وتوزيع بذار القمح المؤصل الطري والقاسي، بأن المزارعين اللبنانيين ينتجون قمحا طريا من أجود الانواع، كما أنه سابقا تم اعتماد نسبة مئوية من القمح القاسي لاستعماله من قبل المطاحن".وأملت المصلحة "العودة الى الآلية القديمة لما في ذلك من خير للمزارع ودعم للزراعة وتوفير على الخزينة اللبنانية التي إن اشترت القمح اللبناني، فهو بجودة أعلى وبسعر أرخص من القمح المستورد"، مناشدة "وزيري الاقتصاد والزراعة اعتماد الآلية السابقة ودعم المزارع، علما أن دعم زراعة القمح يخفف من مساحة الاراضي التي تزرع بطاطا مما يريح سوق البطاطا اللبنانية".وأوضحت المصلحة أنه "الى جانب القمح، يتوجب دعم الشعير الذي يتحمل الجفاف"، لافتة الى أنها "توصلت الى انتاج 8000 طن من بذار القمح المؤصل و 2000 طن من بذار الشعير المؤصل".وأشارت الى أن "التعاون بينها وبين منظمات بحثية دولية مثل ايكاردا واكساد يساعد على الحصول على أصناف جديدة وممتازة مقاومة للجفاف وذات انتاجية عالية وخصائص فيزيولوجية ممتازة".