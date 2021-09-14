خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى

أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أن عملية استيراد البواخر الـ7 تعطّلت، نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف ان توقّع على تعهّد بأن المحروقات لن تدخل السوق السوداء.