لبنان

خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى

Lebanon 24
14-09-2021 | 10:46
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أفادت معلومات للـ"ال بي سي" أن عملية استيراد البواخر الـ7 تعطّلت، نتيجة اشتراط مصرف لبنان على المصارف ان توقّع على تعهّد بأن المحروقات لن تدخل السوق السوداء.
 
 
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