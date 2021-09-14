تعميم من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. إليكم تفاصيله

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: "بلغ حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم مليون وخمسمائة ألف دولار أميركي بمعدل 14300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف البيان: "على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".