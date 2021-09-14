"عدّاد كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الإصابات.. هذا جديد الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 614688 حالة.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 657 ضمن المقيمين و49 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 574802، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 8210، إذ تمّ تسجيل 8 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".