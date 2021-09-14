للحصول على المازوت عبر شركة "الأمانة".. إليكم هذه الأرقام

صدر عن شركة "الأمانة" البيان التالي:

"بناء لقرار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، تعلن شركة الأمانة للمحروقات استعدادها لتوزيع مادة المازوت وفقاً للفئات التي حددها نصرالله في خطاب يوم أمس الإثنين 13 أيلول 2021".

وأضاف البيان: "وعليه، تضع الشركة الأرقام التالية لاستقبال طلباتكم يومياً (باستثناء يوم الأحد) من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ5 عصراً".

المنطقة - القضاء:

أقضية بيروت بعبدا/عاليه/الشوف: 01548033 - 81799597

أقضية صور مرجعيون/بنت جبيل/حاصبيا: 81844520 - 81377543 - 76043240

أقضية النبطية/صيدا/البقاع الغربي/راشيا/جزين: 07762513 - 76639415 - 81413381

أقضية بعلبك/الهرمل/زحلة: 08371008 - 03667331 - 03813159

أقضية المتن الشمالي/جبيل/كسروان/زغرتا/بشري/البترون/الكورة/الضنية/المنية/عكار: 01279144 - 01543507 - 03037567