فرونتسكا: أشكر عون على النقاش المثمر حول الدعم الدولي الطارئ للجيش

غردت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا عبر "تويتر" قائلاً: "اشكر قائد الجيش العماد جوزيف عون على النقاش المثمر حول الدعم الدولي الطارئ للجيش اللبناني، وللنساء والرجال الذين يخدمون فيه. لقد بادرت العديد من الدول والأمم المتحدة الى الدعم بفعالية. علينا مواصلة جهودنا".