حلحلة في ملف البنزين.. إليكم الجديد



إلى ذلك، قالت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" أنّه مبدئياً الأمور تسلك طريقها نحو الحل بشأن البنزين والبواخر الموجودة في البحر"، وأضافت: "هناك اتصالات حصلت خلال الساعات الأخيرة والأمور نحو انفراج لتفريغ حمولات البواخر".

بدورها، أفادت معلومات الـ"LBCI" أن "تفريغ بواخر البنزين يُستأنف غداً، بعد قرار المصرف المركزي دفع المستحقات للشركات".