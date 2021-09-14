لبنان

الظروف تفرض نجاح الحكومة

Lebanon 24
14-09-2021 | 22:49
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لفتت أوساط نيابية لـ"البناء" أن الحكومة الجديدة لا تستطيع إلا أن تقلع بزخم كون ظروف تشكيلها تفرض ضرورة نجاحها. وكشفت المصادر أنه سيكون هناك دعم خارجي للحكومة لأنها تشكلت بظروف تفاهمية محلية إقليمية دولية ولا بد من تأمين عوامل إنجاحها.
 
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الحكومة

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