29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
بطارية توقف جهاز كشف متحورات "كورونا" في "اللبنانية"
Lebanon 24
14-09-2021
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رجانا حميّة في صحيفة "الأخبار" كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية - المالية تمدّدت تأثيراتها لتطاول قطاعات لم تكن في الحسبان. شيئاً فشيئاً، تغيب قطاعات عن العمل بشكلٍ نهائي، فيما تتوقف أخرى قسراً لفترةٍ لا أحد قادراً على تحديد نهايتها. ولعل أكثر القطاعات الممسوسة بتداعيات الأزمة هي تلك الحيوية من الأدوية إلى المحروقات إلى رغيف الخبز وغيرها. مع ذلك، يبقى القطاع الصحي الأكثر تضرراً.
ولأن شر البلية ما يضحك، فقد أدى فقدان بطاريات ups من الأسواق إلى تعطيل عمل الجهاز البحثي التشخيصي لتتبع متحورات "كوفيد ـ 19" (next generation sequencing) في الجامعة اللبنانية.
ففي التاسع والعشرين من تموز الماضي، احتفلت الجامعة، بحضور وزير الصحة السابق حمد حسن، بوصول الجهاز التشخيصي الذي قدمته شركتا "بيو تكنو" و"بيو تك" لمختبر كلية العلوم في الجامعة، لتأمين استمرارية العمل في مجال تتبع فيروس كورونا، وتفادياً لإرسال العينات إلى الخارج لإجراء التسلسل الجيني وكشف المتحورات. لكن «يا فرحة ما تمّت"، إذ لم يجر تشغيل الجهاز وتدريب بعض العاملين عليه تمهيداً للبدء بالكشف عن متحورات "محلية" بسبب فقدان بطاريات الـups من الأسواق. وأوضح عميد كلية العلوم، الدكتور بسام بدران، أن الجهاز "كان يحتاج لبعض المعدات لكي يصبح جاهزاً للتشغيل، وقد عملنا على تجهيز الجزء الأكبر من هذه الحاجيات، إلا أننا توقفنا عند البطاريات (بقوة 10 kva) وهو ما يعيقنا اليوم عن التشغيل". ويحتاج الجهاز التشخيصي، شأنه شأن أي جهازٍ آخر، إلى "كهرباء منتظمة، كي لا يتعطل، إذ يفترض أن يكون التيار الكهربائي الواصل إليه منتظماً، وأن لا تلعب الكهربا أو تفصل عنه لأن ذلك يؤدي إلى تعطيله". ويأمل بدران في ألا يستمر التعطيل لفترة طويلة، متوقعاً حل الأزمة الأسبوع المقبل، استناداً إلى وعد إحدى الشركات بتسليم تلك البطاريات للمختبر.
وتشهد الأسواق شحّاً في هذه البطاريات بسبب الصعوبات التي تواجهها الشركات في استيراد المعدات والتهافت على شرائها بسبب التقنين الكهربائي، ناهيك عن تخزين المعدات أو بيعها في السوق السوداء.
تابع
الأكثر قراءة
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
Lebanon 24
مسار الدولار في الأيام المقبلة.. هذا موعد ارتفاعه
13:12 | 2021-09-14
14/09/2021 01:12:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
Lebanon 24
"مازوت الحزب": هذا هو سعر الصفيحة
01:45 | 2021-09-15
15/09/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
Lebanon 24
خبر غير سار عن أزمة المحروقات... هذا ما جرى
10:46 | 2021-09-14
14/09/2021 10:46:49
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. حقائق عن دولاراتكم في المصارف
01:00 | 2021-09-15
15/09/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان سيعوم بالبنزين والمازوت... لا عذر بعد اليوم لإنقطاع الكهرباء
Lebanon 24
لبنان سيعوم بالبنزين والمازوت... لا عذر بعد اليوم لإنقطاع الكهرباء
02:00 | 2021-09-15
15/09/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:00 | 2021-09-15
هل يرأس وزير الطاقة اجتماعا لرفع الدعم اليوم؟
07:35 | 2021-09-15
تسلم وتسليم في "الزراعة".. اي خطة طوارئ زراعية تحتاج لجهود الجميع للمساعدة في نهضة القطاع
07:30 | 2021-09-15
كركي يفسخ التعاقد مع مركز تشخيص صحي في شتورا... ما السبب؟
07:29 | 2021-09-15
خبر سارّ للبنانيين... هل إنخفضت أسعار السلع الغذائية؟
07:25 | 2021-09-15
نصار التقى الحسن وتشديد على تفعيل وتحسين عملية استقبال الوافدين الى المطار
07:20 | 2021-09-15
ضبط 100 غالون مجهّز للبيع في السوق الموازية... إليكم التفاصيل (صور)
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
15/09/2021 14:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
15/09/2021 14:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
15/09/2021 14:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact